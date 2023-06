Acerra colpita da una tragedia senza precedenti che ha lasciato sgomenti e senza parole i suoi abitanti. Alessia Rescigno, una dolce bambina di soli 5 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente che ha sconvolto l’intera comunità. I vicini di casa, ancora increduli, ricordano Alessia come un “angelo dagli occhi azzurri” e la descrivono come una bambina meravigliosa e superattiva. La piccola era amata e adorata dai suoi genitori, che ora si trovano ad affrontare un dolore insopportabile. “Speriamo che il Signore dia loro la forza necessaria per andare avanti”, affermano alcuni conoscenti.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, sembra che Alessia si sia sporta troppo dal balcone del terzo piano dello stabile in cui viveva e abbia perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, tutti gli sforzi per rianimarla sono stati vani. L’autopsia, ordinata dalla procura di Nola, verrà eseguita per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente e accertare ogni possibile ipotesi.

Alessia era una bambina amata non solo dalla sua famiglia, ma anche dai suoi compagni di scuola. Frequentava regolarmente la scuola dell’infanzia e aveva anche un insegnante di sostegno che la seguiva con affetto. La sua presenza luminosa e il suo sorriso coinvolgente le avevano guadagnato l’affetto di tutti coloro che le erano vicini.

La famiglia di Alessia era una delle più conosciute e rispettate nella città di Acerra. La madre gestisce un piccolo bar in un campo di calcio, dove il nonno della bambina dirige una scuola molto frequentata dai bambini del territorio. Il padre di Alessia, Vincenzo, è un ex calciatore ed allenatore di una squadra locale. La famiglia Rescigno era un punto di riferimento per molti, e Alessia era spesso al bar del campo, coccolata e amata da tutti.

La notizia della morte improvvisa di Alessia si è diffusa rapidamente nella città, provocando una profonda ondata di dolore e incredulità. La comunità di Acerra è unita nel sostegno alla famiglia in lutto, offrendo il proprio conforto e la propria solidarietà in questo momento di estrema difficoltà.