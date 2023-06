Il comandante della polizia locale di Ravello, Moreno Salsano, ha deciso di potenziare le dotazioni di sicurezza per i vigili urbani in servizio nella città. L’obiettivo di questa decisione è consentire agli agenti di difendersi da turisti ubriachi molesti o violenti, episodi che in passato hanno causato preoccupazione nella città. Il personale della polizia locale è spesso chiamato ad affrontare situazioni in cui l’utilizzo dell’arma da fuoco non è possibile per garantire la propria e altrui sicurezza, ad esempio durante trattamenti sanitari obbligatori o con soggetti sotto l’effetto di droghe o alcol. Questa motivazione è addotta per giustificare l’adozione di ulteriori strumenti di difesa.

Ravello ha scelto quindi di adottare una linea dura contro gli eccessi legati alla movida estiva notturna, fornendo ai vigili urbani spray urticante e bastoni estensibili per fronteggiare situazioni di pericolo e garantire l’ordine pubblico. L’obiettivo è preservare la sicurezza dei cittadini e dei turisti durante i periodi di maggiore affluenza.