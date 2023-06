Un incidente stradale ha causato disagi alla circolazione stradale in prossimità del cimitero di Maiori, quando una Fiat 500 guidata da un turista americano si è ribaltata improvvisamente. Nonostante l’incidente, la coppia di turisti è rimasta illesa, sebbene spaventata, e la situazione è tornata alla normalità dopo l’intervento delle autorità competenti.

Maiori, una delle splendide località della celebre Costiera Amalfitana, è stata teatro di un incidente stradale che ha coinvolto un turista americano alla guida di una piccola utilitaria. L’incidente si è verificato poco dopo il cimitero di Maiori, quando il veicolo si è ribaltato su un lato, interrompendo il regolare flusso del traffico lungo la strada in direzione di Amalfi.

L’improvviso capovolgimento dell’auto ha causato inevitabilmente un intenso caos nella circolazione stradale, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento locale per rimuovere il veicolo e ripristinare la normale viabilità. Fortunatamente, la coppia di turisti coinvolti nell’incidente è estratta dall’auto da automobilisti che sono giunti in aiuto poco dopo l’accaduto. Non sono riportate conseguenze gravi, ma solo un grande spavento per i protagonisti dell’incidente.

Le forze dell’ordine sono prontamente intervenute sul luogo dell’incidente, con i carabinieri della stazione di Maiori e gli agenti della polizia municipale che hanno fornito supporto e assistenza. Nel frattempo, per gestire la circolazione stradale, è stato istituito un sistema di marcia alternata fino a quando l’auto non è stata rimossa dalla carreggiata.

Il veicolo coinvolto nell’incidente è risultato essere un’auto a noleggio utilizzata dai due turisti americani durante la loro visita alla Costiera Amalfitana. Nonostante l’episodio, la coppia è riuscita a evitare conseguenze serie, ma ha sicuramente vissuto un momento di grande apprensione.