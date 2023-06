Una tragedia ha colpito la località di San Teodoro, sulla costa orientale della Sardegna, quando un turista 81enne, originario di Roma ma con origini campane, ha perso la vita durante un bagno in mare. L’uomo era giunto da pochi giorni in Sardegna per trascorrere le sue vacanze in una residenza a Capo Coda Cavallo, una località situata nel nordest dell’isola, poco distante da Olbia.

La drammatica situazione si è verificata mentre l’anziano era in acqua insieme a un parente. All’improvviso, il parente ha notato che l’uomo stava andando sott’acqua e ha subito cercato di soccorrerlo. I bagnini presenti sulla spiaggia e alcuni infermieri intervenuti tempestivamente hanno immediatamente iniziato i tentativi di rianimazione.

Le operazioni di rianimazione sono proseguite con l’arrivo di un’ambulanza del servizio di emergenza medica 118. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, tutti gli sforzi per salvare la vita dell’anziano sono stati inutili e l’uomo è deceduto davanti ai suoi familiari.

Le prime informazioni suggeriscono che l’uomo potrebbe aver avuto problemi cardiaci in passato, e che un malore improvviso durante il bagno in mare gli sia stato fatale. La tragica circostanza ha colpito profondamente la famiglia e ha gettato una profonda ombra di tristezza sulla comunità di San Teodoro.