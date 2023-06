Un’organizzazione criminale specializzata nelle truffe agli anziani è stata smantellata grazie a un’operazione congiunta dei carabinieri di Frascati, che ha portato all’arresto di nove truffatori. La banda, composta interamente da individui originari di Napoli, aveva sviluppato un intricato sistema di inganno che coinvolgeva telefonate false e complicità operative sul territorio.

I truffatori si spacciavano per assicuratori, avvocati o carabinieri e contattavano gli anziani tramite chiamate telefoniche. Affermavano che un loro familiare aveva causato un incidente stradale e che era necessario consegnare denaro o gioielli per “risolvere” la situazione. Un complice, successivamente, si recava a casa delle vittime per raccogliere il denaro o gli oggetti di valore. Il modus operandi era molto simile a quello delle classiche truffe agli anziani, ma questa banda operava in modo organizzato e spostandosi tra Napoli e Torino, utilizzando auto prese a noleggio.

Le indagini condotte dai carabinieri di Frascati hanno permesso di raccogliere elementi probatori contro i nove indagati. Ogni giorno, partivano da Napoli a coppie, selezionando le vittime attraverso ricerche su internet o nelle pagine bianche. I “telefonisti” contattavano le persone anziane e successivamente gli “emissari” si presentavano alle loro abitazioni per raccogliere il bottino.

Il volume di affari stimato per le truffe compiute in soli due mesi ammonta a circa 120.000 euro in contanti e diverse centinaia di migliaia di euro in oro e altri oggetti di valore. Gli indagati sono stati accusati di 34 episodi di truffa ai danni di anziani, oltre ad un caso di rapina. I crimini sono stati commessi nei mesi di settembre e ottobre del 2022, in diverse città della provincia di Roma e della provincia di Viterbo.