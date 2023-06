Al Vomero due individui, identificati come E.D. e V.S., entrambi 26enni, sono arrestati dai Carabinieri dopo aver commesso una truffa ai danni di un’anziana di 101 anni. Approfittando della sua vulnerabilità, i truffatori hanno contattato la donna telefonicamente, fingersi un nipote in difficoltà e chiedere il bancomat e il relativo pin per effettuare un pagamento relativo a un finto pacco in arrivo. Nonostante l’età avanzata, l’anziana è colta da un nobile istinto di aiutare il suo presunto nipote in difficoltà e ha consegnato i suoi dati personali, ignara delle intenzioni fraudolente dei truffatori. Tuttavia, fortunatamente, i Carabinieri erano in zona impegnati in un’attività di perlustrazione e sono intervenuti prontamente.

Grazie all’intervento celere delle forze dell’ordine, i truffatori sono finiti bloccati mentre stavano prelevando 500 euro da un bancomat situato in via Cilea. La refurtiva è restituita immediatamente all’anziana vittima della truffa, alleviando almeno in parte le conseguenze del loro agire criminale.

Dopo l’arresto, i due individui sono condotti nel carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio. Questo episodio dimostra l’importanza di una risposta tempestiva da parte delle forze dell’ordine nella lotta contro le truffe, proteggendo le persone più vulnerabili dalla malvagità di individui senza scrupoli.