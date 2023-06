Un’altra tragedia della solitudine ha colpito la comunità di Caivano, nella provincia di Napoli. Michele F., un uomo di 61 anni noto nel rione per la sua passione per la pittura, è stato trovato morto nella sua abitazione di via Atellana, dove viveva da solo. Il triste evento è stato scoperto dai carabinieri della locale Compagnia, chiamati dai vicini di casa preoccupati per l’assenza di Michele negli ultimi giorni e per strani odori provenienti dalla sua abitazione. Dopo aver forzato la porta, i militari hanno fatto la macabra scoperta. Si ipotizza che la morte dell’uomo risalga ai giorni precedenti.

Michele F. era una figura molto conosciuta e stimata nel rione, soprattutto per la sua abilità come pittore e restauratore. La sua passione per l’arte lo portava spesso a occuparsi di lavori di restauro nelle chiese e in luoghi sacri. Era descritto come una persona buona, disponibile, ma anche molto riservata.

Le indagini sul triste episodio sono già in corso, e nelle prossime ore potrebbe essere eseguita un’autopsia per determinare la causa esatta della morte. Al momento, si ipotizza che l’uomo possa essere caduto a terra a causa di un malore e non sia stato in grado di rialzarsi.

La morte solitaria di Michele F. è un duro colpo per la comunità di Caivano, che perde un membro attivo e apprezzato. Questo triste evento mette in luce l’importanza di prestare attenzione ai nostri vicini, soprattutto se vivono da soli, e di mantenere una rete di sostegno sociale per prevenire situazioni simili.