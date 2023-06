Un tragico evento ha colpito la comunità di Giugliano, nella periferia di Napoli, dove Ehiosun Clement, un cittadino nigeriano di 36 anni, è ritrovato morto nella sua abitazione in via Ponte Riccio. L’uomo, residente regolare sul territorio nazionale, era disteso sul letto con un grosso taglio all’addome. L’orribile scoperta ha portato immediatamente l’intervento degli agenti del locale commissariato di polizia e della Squadra mobile di Napoli, che si sono recati sul posto per avviare le indagini sull’incidente. La zona in cui Clement viveva, adiacente all’area industriale di Giugliano-Qualiano, ospita una folta comunità di cittadini stranieri, molti dei quali presenti nella zona da diversi decenni.

La morte di Ehiosun Clement ha quindi suscitato grande sconcerto e preoccupazione nella comunità locale e tra i suoi compatrioti nigeriani. La polizia sta lavorando per determinare le circostanze esatte della sua morte e individuare eventuali responsabili. Effettuate analisi forensi per raccogliere prove cruciali che potrebbero aiutare a chiarire il mistero dietro questo tragico evento.

Alcuni residenti della zona hanno espresso preoccupazione per la sicurezza e hanno richiesto un maggiore impegno delle autorità locali nel garantire la protezione di tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro origine o nazionalità. Si sono verificate manifestazioni di solidarietà da parte di organizzazioni locali e associazioni che si sono impegnate a promuovere l’integrazione e la coesistenza pacifica tra le diverse comunità presenti nella zona.