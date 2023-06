Una famiglia è rimasta colpita da una tragica perdita quando un uomo di 62 anni è stato trovato gravemente ferito nella sua abitazione di Cervinara. La figlia dell’uomo, preoccupata dall’incapacità di mettersi in contatto con lui, si è recata immediatamente a casa sua, scoprendo una scena angosciante. L’uomo giaceva riverso a terra, con ferite gravi alla testa. Sembra che non sia stato in grado di chiedere aiuto fino all’arrivo della figlia, che ha prontamente allertato i soccorsi. Una squadra di pronto intervento è stata inviata sul posto e l’uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino.

Nonostante gli sforzi del personale medico, purtroppo le ferite subite erano troppo gravi e l’uomo è spirato in ospedale. La notizia ha lasciato la comunità di Cervinara in lutto per la prematura perdita di un membro stimato della comunità.

Al momento, le circostanze esatte dell’incidente e la natura delle ferite riportate dall’uomo non sono state rese pubbliche. Gli investigatori stanno lavorando per determinare la dinamica dell’evento e accertare se ci siano stati eventuali fattori esterni che abbiano contribuito alla tragedia.