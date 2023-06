Una sconvolgente scoperta ha riportato alla luce un mistero che durava da nove anni. La polizia spagnola ha trovato il corpo di una donna, murato in un sacco della spazzatura tra due tramezzi di un appartamento a Torremolinos. L’identità della vittima potrebbe essere quella di Sibora Gagani, giovane italo-albanese scomparsa nel 2014. Questo tragico ritrovamento è legato all’arresto di Marco Romeo, il fidanzato di Sibora, recentemente accusato dell’omicidio di un’altra donna, Paula, di 28 anni.

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, Marco Romeo ha confessato l’omicidio di Sibora Gagani dopo essere interrogato dalla polizia. Pare che l’uomo abbia riconosciuto Sibora in una foto esposta in un commissariato con la scritta “scomparsa” e abbia ammesso di averla uccisa nove anni fa, murando il suo corpo nell’appartamento che condividevano.

Le autorità si sono immediatamente recate sul posto indicato da Romeo, dove hanno effettivamente scoperto i resti umani murati. Il corpo è stato successivamente trasferito presso l’istituto di medicina legale per l’autopsia e l’identificazione tramite test del DNA, al fine di confermare definitivamente se si tratta di Sibora Gagani.

Questa tragica scoperta ha riaperto una vecchia ferita nella comunità locale, che aveva tenuto viva la speranza di trovare Sibora viva dopo la sua scomparsa nel 2014. Gli investigatori lavoreranno instancabilmente per ricostruire gli eventi che hanno portato a questa tragedia, cercando di comprendere i motivi e le circostanze che hanno condotto all’omicidio di Sibora Gagani.

La notizia dell’arresto di Marco Romeo e del ritrovamento del corpo di Sibora ha scosso profondamente amici e familiari delle vittime coinvolte in questa vicenda. Il dolore e la sofferenza che hanno affrontato per tutti questi anni sono ora amplificati dalla consapevolezza della tragica fine di Sibora. La comunità si stringe attorno a loro, offrendo sostegno e solidarietà in questo momento di grande angoscia.