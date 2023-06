Ancora disagi per gli utenti che si servono dei treni della Circumvesuviana per i loro spostamenti. A causa dell’avaria ad un convoglio, infatti, è al momento interrotta una tratta delle linee vesuviane gestite dall’Ente Autonomo Volturno. A comunicarlo è la stessa società di trasporti che in una nota fa sapere come “sulla linea Napoli-Poggiomarino è interrotta la tratta Torre Annunziata-Pompei”. In particolare, i treni provenienti da Napoli fermano a Torre Annunziata, mentre quelli che provengono da Poggiomarino a Pompei Santuario.

Tutto nasce da un’avaria registrata a bordo del treno delle 8.04 da Poggiomarino per Napoli, che oggi è soppresso da Boscotrecase a Napoli. La corsa delle 8,52 da Poggiomarino per Napoli è invece soppressa da Pompei a Napoli. Si tratta del terzo giorno consecutivo, il secondo sulla stessa linea, in cui si verificano interruzioni.