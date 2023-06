Il treno ad alta velocità Frecciargento 8315, diretto da Roma a Lecce, è rimasto fermo per ben tre ore a Salone, nella periferia della capitale, a causa di un guasto al locomotore. La situazione ha causato non solo ritardi significativi sulla linea ad alta velocità Roma-Napoli, ma anche disagi per i passeggeri a bordo, alcuni dei quali hanno accusato malori a causa dell’interruzione dell’aria condizionata. Secondo quanto riportato da Trenitalia, il guasto al convoglio ha comportato un rallentamento sulla linea ad alta velocità Roma-Napoli, con ritardi che possono arrivare fino a 90 minuti. Inoltre, una decina di treni sono deviati sulla linea normale, via Cassino e via Formia, per evitare ulteriori congestioni.

I passeggeri a bordo del Frecciargento hanno riferito che il problema tecnico si è manifestato circa dieci minuti dopo la partenza, costringendo il treno a fermarsi completamente. La situazione si è aggravata quando l’aria condizionata si è spenta, causando un’atmosfera soffocante all’interno dei vagoni. Alcuni passeggeri, tra cui un signore anziano e una ragazza, hanno riportato malori a causa della mancanza di ossigeno.

Di fronte all’aggravarsi della situazione, il personale di bordo ha aperto le porte del treno per cercare di migliorare la ventilazione. Successivamente, sono intervenute ambulanze, forze di polizia e vigili del fuoco per garantire la sicurezza dei passeggeri. Tutti i viaggiatori sono stati fatti scendere dal treno e hanno atteso sulla massicciata fino all’arrivo di un treno sostitutivo.

La situazione ha causato notevoli disagi e frustrazione tra i passeggeri, i quali si sono trovati bloccati per diverse ore a causa di un guasto imprevisto. Tuttavia, è importante sottolineare l’intervento delle autorità competenti e dei soccorritori, che hanno agito prontamente per garantire il benessere e la sicurezza di tutti i passeggeri coinvolti nell’incidente.

Trenitalia si è scusata per l’inconveniente causato dal guasto al locomotore e ha assicurato di fare tutto il possibile per ripristinare la regolare circolazione dei treni sulla linea ad alta velocità. Nel frattempo, i passeggeri affetti dal disagio causato dall’interruzione dell’aria condizionata e dai malori stanno ricevendo l’adeguata assistenza medica e il supporto necessario.