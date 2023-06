Più treni per le mete turistiche estive, nuove soluzioni di viaggio integrate treno, bus, nave e aereo, promozioni ad hoc. Oltre 10.000 collegamenti al giorno in treno e circa 19.000 corse in bus tra Italia ed Europa. L’11 giugno con l’entrata in vigore dell’orario ferroviario estivo il Polo passeggeri del gruppo Fs inaugura la Trenitalia Summer experience. Tema centrale è l’intermodalità, grazie alla rinnovata app di Trenitalia, che consentirà di acquistare treni, bus e parcheggi e pianificare soluzioni non più soltanto da stazione a stazione, ma dal punto di partenza alla destinazione finale. Frecce, Intercity, Regionale e Fse garantiranno in Italia oltre 6.600 collegamenti in treno, ai quali si aggiungono circa 11mila corse bus.

In Europa oltre 3.300 i collegamenti al giorno in treno e 8mila in bus. Più di 250 le Frecce al giorno sulla rete ferroviaria italiana (oltre 120mila posti). Migliorano i collegamenti verso il Sud tra Milano e Napoli, con 68 Frecciarossa al giorno (30mila posti). Milano-Roma potrà contare su 4 Frecciarossa in più al giorno. Oltre 20 i Freccialink su gomma.