La linea ferroviaria Circumvesuviana ha registrato problemi di servizio che hanno portato alla soppressione di alcuni treni e alla loro sostituzione con bus. Secondo quanto comunicato da Eav (Ente Autonomo Volturno), oggi, 7 giugno, il treno 82001 delle ore 20:02 in partenza da Napoli con destinazione Nola è soppresso, e al suo posto è messo a disposizione un bus dell’azienda “Romano Bus” per garantire il trasporto dei passeggeri.

Analogamente, per domani, 8 giugno, è prevista la soppressione del treno 80653 delle ore 06:54 in partenza da Nola con destinazione Baiano. Anche in questo caso, i passeggeri saranno assistiti dalla presenza di un bus fornito dall’azienda “Romano Bus” per garantire la continuità del servizio.

I disagi sul servizio della Circumvesuviana possono causare inconvenienti e ritardi ai passeggeri che si affidano a questa linea per i propri spostamenti quotidiani. È importante che gli utenti prendano nota delle modifiche temporanee e si organizzino di conseguenza, considerando il tempo extra necessario per il trasferimento e i possibili cambiamenti nell’orario di arrivo previsto.

Si consiglia ai passeggeri di controllare gli aggiornamenti sul servizio forniti da Eav e di consultare le informazioni riguardanti gli orari dei bus sostitutivi per evitare ulteriori disagi.

La Circumvesuviana riveste un ruolo cruciale nel sistema di trasporto pubblico locale, collegando diverse località nell’area di Napoli e provincia. È importante che le autorità competenti e l’azienda stiano lavorando per risolvere i problemi di servizio nel minor tempo possibile al fine di garantire un trasporto efficiente e affidabile per tutti i passeggeri.