I Carabinieri della Stazione di Marigliano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal Tribunale di Nola nei confronti di Filippini Francesco, 47 anni, pluripregiudicato, per i reati di resistenza, minaccia, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, commessi in concorso. Il provvedimento è adottato in seguito al deferimento effettuato dal Comando Polizia Municipale di Marigliano e agli accertamenti successivi svolti con il supporto della Stazione Carabinieri di Marigliano. Gli eventi risalgono alla sera del 31 dicembre dello scorso anno, quando tre agenti della Polizia Locale stavano elevando una contravvenzione al Codice della Strada a un’autovettura Smart parcheggiata in violazione.

Durante tale procedura, gli agenti sono finiti oggetto di un’aggressione verbale e fisica perpetrata dall’indagato in concorso con un altro individuo, causando lesioni a uno degli agenti, giudicate guaribili in cinque giorni.

Il provvedimento eseguito prevede la misura cautelare degli arresti domiciliari ed è disposto durante le indagini preliminari. Contro tale provvedimento sono ammessi mezzi di impugnazione. Si ribadisce che il destinatario della misura è attualmente sottoposto a indagini ed è pertanto da considerarsi presunto innocente fino alla pronuncia di una sentenza definitiva.