Un tragico incidente ha colpito la comunità di Circello, un comune situato nella provincia di Benevento. Un uomo di 66 anni è stato trovato senza vita nel suo terreno, vittima di un incidente con il trattore che stava guidando. Il corpo è stato scoperto dai soccorritori nella tarda serata di ieri, e secondo una prima ricostruzione, il mezzo si sarebbe ribaltato finendogli addosso. Questa terribile tragedia ha scosso profondamente i familiari e la comunità locale.

L’uomo si trovava al lavoro in un terreno agricolo quando si è verificato l’incidente fatale. Il trattore che stava guidando si sarebbe ribaltato, travolgendolo e causando lesioni mortali. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, ma l’incidente rappresenta una grande perdita per la famiglia e la comunità.

I familiari dell’uomo sono i primi a scoprire quanto accaduto. Dopo aver cercato il congiunto per ore senza successo, hanno lanciato l’allarme. Il coinvolgimento dei familiari e il loro impegno nel trovare la vittima evidenziano il dolore e la preoccupazione che circondano questa tragica situazione.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, i sanitari del 118 e il medico legale. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per stabilire le cause esatte dell’incidente e garantire che tutte le procedure appropriate siano seguite. Il medico legale ha constatato il decesso dell’uomo, confermando la gravità dell’incidente.

La perdita improvvisa di un membro della comunità ha un impatto profondo sulla società di Circello. L’uomo deceduto era probabilmente una figura rispettata e amata nella sua comunità, e la notizia della sua morte ha generato tristezza e sconcerto tra i residenti. Questo incidente tragico serve come triste promemoria dei pericoli che possono accompagnare le attività agricole e richiama l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro.