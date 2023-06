Un ventenne di Scafati ricoverato ieri notte in condizioni gravissime al pronto soccorso dell’ospedale di Nocera Inferiore a causa di un profondo trauma cranico. L’incidente, ancora avvolto nel mistero, ha lasciato il giovane privo di conoscenza e in prognosi riservata. Accompagnato dai suoi genitori, i quali non hanno informazioni sull’accaduto, il ragazzo ha destato grande preoccupazione nel personale medico. Al momento, i carabinieri della tenenza di via Oberdan stanno conducendo le indagini per comprendere le circostanze che hanno portato al grave stato di salute del ventenne. Al momento, l’ipotesi principale sembra essere quella di un incidente stradale, anche se al momento mancano elementi certi per confermarla.

Le uniche informazioni a disposizione degli investigatori provengono dai genitori del giovane, i quali hanno raccontato di aver trovato il figlio ferito e sanguinante al suo rientro a casa. Preoccupati per la sua vita, hanno immediatamente preso l’iniziativa di portarlo all’ospedale senza che il ragazzo avesse avuto la possibilità di spiegare cosa gli fosse accaduto. Poco dopo il suo arrivo a casa, ha perso conoscenza.

Le condizioni del ventenne sono considerate critiche dai medici dell’ospedale di Nocera Inferiore, i quali non hanno ancora reso nota una prognosi definitiva. La situazione drammatica sta causando disperazione ai genitori, i quali desiderano ardentemente sapere cosa sia accaduto al loro figlio.

La polizia scientifica sta effettuando gli accertamenti necessari per raccogliere prove e indizi che possano aiutare a fare luce sull’incidente. Gli inquirenti stanno analizzando attentamente la scena del presunto incidente e raccogliendo testimonianze che potrebbero fornire informazioni cruciali per comprendere l’accaduto.