Un incendio di un Tir è prontamente domato ieri sera intorno alle 23:40 da una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Teano. L’allarme è segnalato all’interno dell’area di servizio “Teano Est” in direzione Nord. Il rogo ha coinvolto il semirimorchio di un autoarticolato carico di carta di riciclo, che era parcheggiato all’interno dell’area. I vigili del fuoco, giunti sul posto in tempi rapidi, hanno immediatamente iniziato le operazioni per spegnere le fiamme che avvolgevano completamente il mezzo. Grazie all’efficace intervento della squadra, l’incendio è domato e tutto il materiale infiammabile messo in sicurezza.

Per supportare le operazioni di spegnimento, è inviata sul posto un’autobotte proveniente dalla sede centrale del comando, garantendo una fornitura continua di acqua e risorse per il controllo dell’incendio. Fortunatamente, non si sono registrati feriti a seguito dell’incidente. Inoltre, grazie alla prontezza d’azione dei vigili del fuoco, i veicoli parcheggiati nelle vicinanze sono salvati e non danneggiati dal fuoco.

L’incendio, sebbene avesse coinvolto una grande quantità di carta di riciclo altamente infiammabile, è stato gestito con successo grazie alla competenza e all’esperienza dei vigili del fuoco intervenuti. La loro tempestiva risposta e la capacità di contenere l’incendio hanno evitato potenziali danni maggiori e pericoli per l’area circostante.

Le cause dell’incendio sono ancora in corso di indagine da parte delle autorità competenti per determinare l’origine e le circostanze dell’accaduto.