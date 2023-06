Un grave incidente si è verificato nella notte intorno alle 2:30 sull’autostrada A1 nel tratto casertano, coinvolgendo un mezzo pesante carico di frutta e due autovetture. In seguito all’impatto, una delle autovetture, alimentata a GPL, ha preso fuoco, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario per prestare soccorso ai feriti. Nella notte, lungo il tratto casertano dell’autostrada A1 tra Caianello e San Vittore, un tragico incidente ha scosso la tranquillità della zona. Un mezzo pesante, carico di frutta, è entrato in collisione con due autovetture, generando una violenta esplosione che ha coinvolto uno dei veicoli alimentati a GPL.

Immediatamente dopo l’impatto, l’autovettura alimentata a GPL è finita avvolta dalle fiamme, creando una situazione di grave pericolo per i passeggeri e per gli altri veicoli presenti sulla strada. Il pericoloso incendio ha richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, specificamente del distaccamento di Teano, che si sono affrettati sul luogo dell’incidente.

I vigili del fuoco hanno lavorato con grande prontezza e professionalità per domare le fiamme che divoravano l’auto, evitando che l’incendio si propagasse ad altre vetture o oggetti circostanti. Nel frattempo, il personale del servizio di emergenza sanitaria, il 118, è intervenuto per prestare soccorso ai feriti e fornire assistenza medica immediata.

L’incidente ha causato ferite ai passeggeri delle autovetture coinvolte, i quali sono prontamente assistiti dal personale sanitario presente sul posto. Le condizioni dei feriti non sono state specificate, ma è stato sottolineato che il personale medico ha operato con celerità per garantire loro le cure necessarie.

Le circostanze che hanno portato all’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Sia il conducente del mezzo pesante che i conducenti delle autovetture saranno sottoposti ad accertamenti per stabilire eventuali responsabilità nell’accaduto.