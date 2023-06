Una tragica collisione tra due auto si è verificata domenica sera lungo la strada che conduce al mare, tra Torre Lapillo e San Pancrazio Salentino, causando la morte di una giovane donna. Sirya Diletta Lanzieri, di 21 anni, nata a Copertino ma residente a Porto Cesareo, è stata vittima dell’incidente. Immediatamente dopo l’accaduto, diverse ambulanze del servizio di emergenza 118 di Brindisi e Lecce sono intervenute sul luogo dell’incidente. Le autorità locali, comprese le Forze dell’Ordine, sono giunte sul posto per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.

I vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana e di Veglie sono stati chiamati per prestare soccorso e mettere in sicurezza la scena. Nello scontro sono state coinvolte due vetture, una Mercedes Gle con a bordo quattro persone e una Fiat Punto guidata dalla donna deceduta.

Le squadre di soccorso hanno immediatamente provveduto ad assistere le persone coinvolte nell’incidente e a garantire la sicurezza delle vetture coinvolte.

La notizia della morte della giovane donna ha colpito profondamente la comunità locale, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi familiari e amici. Sirya Diletta Lanzieri, una giovane vita spezzata troppo presto, sarà ricordata con affetto e rimpianto.

Le indagini in corso da parte delle autorità competenti contribuiranno a determinare le cause esatte dell’incidente mortale. In questi momenti difficili, è importante riflettere sulla necessità di adottare comportamenti responsabili alla guida e di rispettare le regole del codice stradale per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.