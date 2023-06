Nella serata di ieri un terribile incidente stradale ha sconvolto la cosiddetta strada Panoramica del Vesuvio a Terzigno, proprio al confine con Boscoreale. L’incidente ha causato la morte di un uomo di 60 anni, identificato come Antonio D. F., e ha lasciato sua moglie in condizioni critiche. L’uomo pareva essere appena uscito da una cerimonia in uno dei ristoranti della zona quando si è verificato l’impatto fatale. Secondo le prime informazioni disponibili, una station wagon avrebbe invaso la corsia opposta (o almeno così sembra evidente dalle immagini), causando la collisione. Tuttavia, le esatte dinamiche e le cause dell’incidente devono ancora essere chiarite dalle autorità competenti. Feriti anche una donna e un bambino presenti in una delle auto, ma fortunatamente non in modo grave.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute numerose ambulanze per soccorrere le vittime. Antonio D. F. è estratto dalle lamiere della sua Fiat Punto e trasportato d’urgenza all’ospedale di Nola, dove purtroppo è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate. La moglie dell’uomo è ricoverata in gravi condizioni e riceve attualmente le cure necessarie per la sua guarigione.

Un ulteriore veicolo coinvolto nell’incidente non è stato in grado di frenare in tempo per evitare l’impatto. Le autorità competenti, in particolare i carabinieri della radiomobile di Torre Annunziata, sono al lavoro per raccogliere tutte le informazioni necessarie per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e determinare le responsabilità coinvolte.

L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale, che ora cerca risposte e sostegno per le vittime e le loro famiglie. È fondamentale che le indagini siano condotte in modo approfondito per garantire giustizia e prevenire futuri incidenti stradali di questo genere.