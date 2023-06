Nel corso di un’operazione congiunta tra la Polizia Locale di Napoli, nell’ambito dell’Unità Operativa Tutela Ambientale e Investigativa Centrale, e il personale dell’esercito, un autolavaggio abusivo situato in via Cancello di Franco, adiacente via Volta, è stato oggetto di un sequestro. L’attività, gestita da un 73enne, è risultata priva di qualsiasi titolo autorizzativo, compresa l’autorizzazione unica ambientale necessaria per garantire un corretto scarico dei reflui prodotti durante il processo di lavaggio dei veicoli.

L’area oggetto del sequestro era costituita da un capannone coperto di circa 200 metri quadrati, nonché da un’area esterna di circa 50 metri quadrati, nella quale era presente un manufatto in cemento. Entrambe le zone erano completamente asfaltate e dotate di una griglia di raccolta dei reflui. Tuttavia, si è scoperto che questa griglia non era collegata a nessun sistema di filtraggio e che i liquidi venivano convogliati direttamente nella fogna pubblica, senza alcun trattamento preliminare.

Con lo scopo di interrompere la gestione illecita dei rifiuti prodotti, gli agenti hanno proceduto al sequestro dell’intera area, delle attrezzature, dei prodotti chimici e dei fanghi inquinanti residuali. Questi ultimi saranno successivamente sottoposti a un adeguato smaltimento per garantire la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Inoltre, durante l’operazione, il personale dell’esercito ha richiesto l’ausilio tecnico dell’Enel per verificare eventuali irregolarità nel sistema elettrico. È emerso che il 73enne era allacciato abusivamente alla rete elettrica, configurando un ulteriore reato che ha portato al deferimento del responsabile all’autorità giudiziaria competente.

L’azione congiunta tra la Polizia Locale di Napoli e l’esercito dimostra l’impegno delle istituzioni nella lotta contro le attività illecite e dannose per l’ambiente. Attraverso l’applicazione del protocollo “Terra dei Fuochi”, si mira a contrastare fenomeni come i roghi tossici e a garantire un futuro più sano e sostenibile per la regione campana.