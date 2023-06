Una svolta nelle indagini riguardanti l’aggressione ad un tassista avvenuta lo scorso 14 febbraio in via Santa Lucia, nei pressi del lungomare di Napoli. Oggi, agenti della Polizia di Stato e della Polizia municipale di Napoli hanno infatti eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea, nei confronti di un 20enne ritenuto gravemente indiziato del reato di tentato omicidio aggravato.

Le indagini condotte dalla Squadra mobile di Napoli e dall’Unità operativa Chiaia della Polizia locale hanno ricostruito la dinamica degli eventi. Il 14 febbraio, a seguito di una lite per questioni di viabilità avvenuta in via Santa Lucia, il 20enne avrebbe estratto un coltello e avrebbe inflitto diversi fendenti al tassista 44enne, colpendolo alla gola.

L’arresto del sospettato rappresenta un importante passo avanti nella risoluzione del caso. Le forze dell’ordine hanno lavorato a lungo per raccogliere prove e testimonianze al fine di identificare il responsabile dell’aggressione. Grazie agli sforzi congiunti della Polizia di Stato e della Polizia municipale, è stato possibile ottenere elementi sufficienti per emettere un’ordinanza di custodia cautelare.

La gravità dell’aggressione e la presunta volontà omicidiaria del giovane hanno portato all’accusa di tentato omicidio aggravato nei suoi confronti. Ora il sospettato si trova agli arresti domiciliari, in attesa dell’ulteriore sviluppo delle indagini e del processo.

L’episodio ha suscitato sconcerto e preoccupazione nella comunità locale, evidenziando l’importanza di garantire la sicurezza nelle strade della città. Le autorità competenti hanno sottolineato la determinazione nel contrastare e punire ogni forma di violenza, soprattutto quando si tratta di attacchi ai danni di professionisti che svolgono un servizio fondamentale per la società.

La Polizia di Stato e la Polizia municipale continueranno a lavorare in sinergia per garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, rafforzando la presenza sul territorio e promuovendo misure preventive per prevenire episodi di violenza.