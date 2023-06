I nuclei familiari con un reddito annuale non superiore a 10.000 € devono affrettarsi a richiedere una serie di bonus vantaggiosi che stanno per scadere. Al fine di non lasciarsi sfuggire tali opportunità, è importante conoscere le misure messe in campo dal governo e i limiti entro cui è possibile richiederle. Di seguito un elenco completo dei bonus disponibili per coloro che rientrano nel predetto limite di ISEE. Queste informazioni sono estremamente utili per sfruttare agevolazioni significative.

Molte persone si trovano in gravi difficoltà finanziarie e presentano un ISEE inferiore a 10.000 € all’anno. In questo contesto, il governo ha introdotto diverse misure volte a sostenere i nuclei familiari meno abbienti, consentendo loro di affrontare con maggiore tranquillità la fine del mese attraverso l’accesso a bonus particolarmente vantaggiosi.

In primo luogo, è importante menzionare il bonus bollette. Questa misura, introdotta con il Decreto Rilancio, prevede la riduzione delle tariffe per l’energia e il gas. Tuttavia, ci sono diversi requisiti per poter beneficiare di questo bonus. Innanzitutto, è necessario avere un ISEE non superiore a 15.000 €. Inoltre, tra le categorie che possono accedere a questa agevolazione ci sono anche coloro che percepiscono pensioni o reddito di cittadinanza. È importante notare che il bonus bollette non richiede la presentazione di una domanda ed è erogato automaticamente.

Un altro bonus disponibile è il bonus psicologo, destinato alle persone che necessitano di terapia psicologica. In questo caso, l’accesso al beneficio è previsto per un reddito annuo non superiore a 50.000 €. È importante precisare che l’importo del bonus varia in base al reddito dichiarato.

Altri bonus da poter richiedere

Inoltre, vi sono i bonus casa, che prevedono cinque diverse agevolazioni. Il superbonus 90% è destinato a coloro che effettuano interventi per migliorare l’efficienza energetica degli edifici. Ci sono anche l’ecobonus, che promuove l’efficienza energetica, e il bonus mobili, che si estende anche agli elettrodomestici se rientrano nelle fasce energetiche efficienti. Infine, c’è il bonus verde, a cui possono accedere coloro che effettuano interventi di ristrutturazione di terrazzi e giardini.