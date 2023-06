La decisione della Regione Campania di ridurre le fermate della Circumvesuviana lungo la fascia costiera vesuviana ha suscitato forti critiche e preoccupazioni da parte di diversi esponenti politici locali. Michele Schiano di Visconti, deputato e commissario della federazione provinciale di Fratelli d’Italia a Napoli, ha definito questa scelta “un errore gravissimo” che avrà conseguenze negative sull’intera area.

In particolare, si fa riferimento al comune di Ercolano, noto per i suoi importanti Scavi e Ville Vesuviane, oggetto di significativi investimenti da parte del Ministero della Cultura per la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e archeologico. Schiano di Visconti sottolinea che la riduzione delle fermate della Circumvesuviana in questa zona, già afflitta da un servizio di trasporto pubblico inadeguato, è una scelta incomprensibile e dannosa.

Secondo il deputato, si tratta di una decisione miope che avrà gravi ripercussioni sui flussi turistici e sull’economia locale. Il potenziamento del servizio di trasporto della Circumvesuviana avrebbe invece contribuito a favorire l’afflusso di visitatori e garantire una migliore accessibilità ai siti archeologici di grande valore culturale.

Schiano di Visconti invita la Regione Campania a riconsiderare questa decisione e ad annullare il taglio delle fermate della Circumvesuviana lungo la fascia costiera vesuviana. È necessario adottare una prospettiva più lungimirante, che tenga conto dell’importanza del trasporto pubblico efficiente per la promozione del turismo e lo sviluppo economico delle comunità locali.

La voce del deputato si unisce alle preoccupazioni di molti cittadini e operatori economici che temono gli effetti negativi di questa scelta. È auspicabile un dialogo tra le istituzioni regionali, locali e i rappresentanti della comunità, al fine di individuare soluzioni che concilino le esigenze di mobilità, valorizzazione del patrimonio culturale e crescita economica nella fascia costiera vesuviana.