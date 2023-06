Salerno si è tinta ancora una volta di rosso a causa di un tragico incidente stradale che ha portato alla perdita di un’altra vita. Un uomo di 62 anni, ex poliziotto, è stato coinvolto in un incidente mortale lungo il Lungomare Colombo. L’incidente è avvenuto in circostanze ancora da accertare, quando il motociclista è stato tamponato da un’automobile mentre si trovava in sella alla sua moto.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, il motociclista stava procedendo in direzione sud verso Mercatello lungo il Lungomare, quando, nel tentativo di svoltare a sinistra su via Gaetano del Mercato, è stato colpito da un’auto. L’impatto è stato violento e non è stato possibile evitare la collisione nonostante il tentativo di frenata da parte dell’automobilista.

Il 62enne è stato sbalzato dalla moto e ha sbattuto la testa sull’asfalto, subendo gravi lesioni. I passanti presenti sul luogo dell’incidente hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi, testimoniando l’orrore di ciò che era appena accaduto. Il motociclista è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Ruggi, ma le sue condizioni erano già disperate.

Nonostante gli sforzi dei medici, le ferite interne e il trauma cranico riportati nell’incidente si sono rivelati troppo gravi. Purtroppo, poche ore dopo il ricovero, il 62enne ha perso la vita, lasciando dietro di sé familiari e amici inorriditi per la tragedia che si è consumata.

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per determinare le cause esatte dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Al momento, tuttavia, rimane ancora da chiarire cosa abbia portato al tragico impatto tra la moto e l’automobile.