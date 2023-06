La tranquillità della frazione di Castinatelli, situata nel cuore del Cilento, sconvolta da un terribile evento che ha coinvolto una disputa familiare. La signora A.S., desiderosa di rientrare nella sua casa coniugale da cui era finita allontanata dal suocero S.F., si è trovata vittima di un brutale tentato omicidio. La signora A.S. aveva ottenuto un provvedimento dal Tribunale di Vallo della Lucania che le riconosceva il diritto di tornare nella casa coniugale da cui era esclusa dopo la prematura scomparsa del marito, figlio di S.F. Ciò che doveva essere un ritorno pacifico si è trasformato in un incubo quando la signora A.S., accompagnata dall’ufficiale giudiziario, è attaccata alle spalle dall’anziano suocero.

S.F., un uomo di 86 anni ma evidente in ottima salute, ha agito con freddezza e premeditazione, approfittando di un momento di distrazione per colpire la signora A.S. con due bastoni di grosse dimensioni. Le lesioni ripetute e violente inflitte alla donna hanno fatto temere il peggio.

Fortunatamente, l’intervento coraggioso dell’avvocato della signora A.S. ha impedito una tragedia ancora più grave. L’avvocato è intervenuto prontamente per proteggere la sua cliente, disarmare l’anziano suocero e mettere in salvo la signora A.S. La sua prontezza di riflessi e il suo coraggio sono stati determinanti nel salvare la vita della donna.

Questo tragico incidente ha gettato una luce sinistra sulla tranquilla comunità di Castinatelli. Prima della prematura scomparsa del figlio, il rapporto tra la signora A.S. e S.F. era sempre stato positivo. È ancora difficile comprendere le motivazioni che hanno spinto S.F. ad attaccare la nuora in maniera così brutale.

Le autorità locali sono state immediatamente allertate e l’anziano suocero è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Attualmente, è in corso un’indagine per determinare i motivi dietro l’aggressione e assicurare che S.F. risponda delle sue azioni di fronte alla giustizia.