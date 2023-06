Una giornata di vacanza al mare si è trasformata in una tragedia quando un sub principiante di 58 anni ha perso la vita durante un’immersione nella zona di Alimuri. L’uomo, originario della Puglia, si trovava in compagnia della sua famiglia al momento dell’incidente. Secondo le prime informazioni, la causa della morte potrebbe essere stata un malore improvviso. Il subacqueo stava praticando la pesca subacquea da solo quando, all’improvviso, ha avuto un improvviso malessere. Il padre, che era rimasto in superficie ad osservare, ha immediatamente lanciato l’allarme quando non ha visto il figlio risalire in superficie.

Due bagnini di un vicino stabilimento balneare sono intervenuti tempestivamente, tuffandosi in mare nella speranza di poter salvare il subacqueo in difficoltà. Purtroppo, nonostante i loro sforzi, era già troppo tardi. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto e i carabinieri per avviare le indagini sulla tragedia.

La perdita di questo sub principiante ha scosso profondamente la sua famiglia e la comunità locale. È un triste promemoria di quanto sia importante praticare attività subacquee in modo responsabile, con il necessario livello di esperienza e supporto adeguato.

Le autorità competenti condurranno un’indagine per determinare le circostanze esatte della morte e accertare se eventuali fattori aggiuntivi abbiano contribuito all’incidente. È fondamentale che vengano adottate misure di sicurezza adeguate per garantire la protezione dei subacquei e prevenire tragedie simili in futuro.