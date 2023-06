Sarà intitolata ad Aristide Rendina, docente, architetto e più volte sindaco, la sede del circolo locale del Partito democratico di Striano. La cerimonia di apertura ed intitolazione del sindaco avverrà domenica 11 giugno, alle 10,30, in via Cesare Battisti 24. Alla manifestazione interverranno Mario Casillo (capogruppo del Pd nel consiglio regionale della Campania), Loredana Raia (vicepresidente del consiglio regionale della Campania), Massimiliano Manfredi (consigliere regionale del Pd), Giuseppe Annunziata (segretario metropolitana del Pd di Napoli), Lello Topo (ex parlamentare Pd), Giuseppe Rendina (segretario del Pd di Striano).

Sono stati, inoltre, invitati rappresentanti delle istituzioni, della politica, della società civile dell’area vesuviana e dell’Agro sarnese.

Aristide Rendina è stato sindaco giovanissimo negli anni Ottanta e poi dal 2014 al 2019. Attivista della sinistra locale, è deceduto nel febbraio del 2022 a soli 66 anni, dopo una lunga malattia. Si è molto speso per il territorio, partecipando alla vita politica e amministrativa strianese sempre da protagonista.