Il Comune di Pomigliano d’Arco ha approvato il progetto “Pomigliano decoro e sicurezza”, che prevede un potenziamento delle misure di controllo e sicurezza grazie ai proventi delle multe per le violazioni al codice della strada. A partire da domani, i vigili urbani saranno presenti per il servizio stradale il venerdì e il sabato, anche dalle 20:00 all’1:00 di notte.

L’obiettivo di questi controlli è garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto nelle strade e nelle ore serali, con particolare attenzione al periodo estivo in cui c’è una maggiore propensione a passeggiare e frequentare le vie cittadine. Il servizio sarà esteso anche durante manifestazioni ed eventi di maggiore importanza, nonché durante l’attivazione delle isole pedonali durante i mesi estivi.

Il sindaco Lello Russo ha sottolineato che questa è la prima azione concreta messa in atto per potenziare il controllo del territorio nelle ore di maggior afflusso e per rispondere prontamente alle richieste di maggiore sicurezza da parte dei cittadini. Durante la campagna elettorale, l’amministrazione si era impegnata a garantire un territorio più sicuro e protetto per tutti.

I servizi offerti saranno mirati principalmente al controllo e alla sicurezza del territorio, con particolare attenzione al rispetto delle norme di circolazione stradale e alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di microcriminalità più diffusi. L’utilizzo dei proventi delle multe stradali per finanziare queste misure contribuirà a migliorare il decoro e la sicurezza di Pomigliano d’Arco.