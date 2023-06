Iniziata la giornata di sciopero programmata dallo Slai Cobas Fca presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano. Sono state indette 8 ore di sciopero per ogni turno di lavoro per protestare contro le pessime condizioni lavorative e ambientali presenti nello stabilimento. Il sindacato denuncia problemi ricorrenti da anni e afferma che le soluzioni proposte fino ad oggi sono risultate insufficienti.

Secondo lo Slai Cobas, sia le commissioni aziendali che i sindacati si riuniscono da decenni per denunciare le stesse problematiche nello stabilimento di Pomigliano. Le principali criticità elencate riguardano l’aumento dei ritmi di lavoro senza adeguati incrementi di sicurezza, la pulizia insufficiente dei servizi igienici, la mancanza di un sistema di raffrescamento adeguato alle normative vigenti e la manutenzione inadeguata delle aree verdi. Il sindacato sostiene che queste problematiche vengono ripetutamente riportate solo per ingannare i lavoratori, senza che vengano adottate soluzioni risolutive.

Il sindacato afferma che l’azienda ha intrapreso solo iniziative superficiali, come la procedura di raffreddamento, che non risolvono i problemi ambientali e lavorativi presenti nello stabilimento. Gli scioperi delle settimane precedenti hanno registrato un’alta partecipazione dei lavoratori, dimostrando il persistere delle cattive condizioni e il declino dei diritti dei dipendenti. Lo Slai Cobas sostiene che la mobilitazione dei lavoratori sia l’unico strumento efficace per tutelare le loro condizioni lavorative e sociali.