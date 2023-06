Nove sono le spiagge “verdi”, a misura di bambino, presenti in Campania, di cui otto si trovano nella provincia di Salerno e una a Ischia. Questo è quanto riferito da Italo Farnetani, professore universitario di Pediatria e presidente dell’International Workshop of Green Flags, durante la presentazione dei risultati della sua ricerca tenutasi ieri mattina in Calabria. Le spiagge salernitane, già riconosciute da diversi anni, offrono un ambiente ideale per le famiglie con bambini. Tra queste, troviamo: Agropoli – Lungomare San Marco e Trentova; Ascea; Centola – Palinuro; Marina di Camerota; Pisciotta; Pollica – Acciaroli e Pioppi; Positano – Spiagge: Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande; Santa Maria di Castellabate; e Sapri.

Per selezionare queste spiagge, sono coinvolti 2.903 medici italiani e stranieri specializzati in pediatria, che hanno valutato e selezionato attentamente le mete marine ideali per le famiglie. L’obiettivo era individuare luoghi che offrissero servizi e infrastrutture adatte ai bambini, garantendo loro sicurezza e divertimento durante le vacanze al mare.

La presenza di queste spiagge “verdi” in Campania, in particolare nella provincia di Salerno, offre un’opportunità preziosa per le famiglie che desiderano trascorrere momenti piacevoli e sicuri con i propri figli durante le vacanze estive.