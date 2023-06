Un uomo di 53 anni, già noto alle forze dell’ordine, si è presentato ieri sera al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare con una ferita alla gamba causata da un colpo d’arma da fuoco. Secondo una prima sommaria ricostruzione, al momento in fase di verifica da parte dei carabinieri, sembra che la vittima sia stata colpita da un proiettile vagante intorno alle 20:00 mentre si trovava in piazza Francesco Coppola, nel quartiere Poggioreale.

La diagnosi medica riporta una “ferita d’arma da fuoco terzo medio laterale coscia destra” con previste dimissioni in 10 giorni. I carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale hanno avviato le indagini per ricostruire l’intera dinamica dell’incidente.

Al momento, si stanno effettuando accertamenti per determinare le circostanze esatte in cui si è verificato il fatto e individuare eventuali responsabilità. La polizia sta raccogliendo prove e testimonianze per comprendere se si tratti di un caso isolato o se sia legato a fatti o situazioni preesistenti. L’obiettivo è chiarire le circostanze dell’incidente e individuare i responsabili dell’uso dell’arma da fuoco.

Le indagini proseguono per fornire una risposta completa e dettagliata sull’episodio e garantire la sicurezza della comunità. Le autorità locali sono impegnate nel mantenere l’ordine pubblico e nel contrastare ogni forma di violenza che minacci la tranquillità dei cittadini.