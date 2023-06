Gli autori del tentato omicidio avvenuto lunedì sera a San Valentino Torio sono ancora attivamente ricercati. La vittima, un uomo di 35 anni residente nella zona, è finita colpita da colpi di arma da fuoco intorno alle 21 mentre si trovava in via Santa Maria delle Grazie. Le sue condizioni sono gravi ed è trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118.

Secondo le prime ricostruzioni, l’agguato è avvenuto all’uscita di un bar, dove la vittima si era recata per bere qualcosa. Mentre si dirigeva verso la sua auto, parcheggiata nelle vicinanze, è stato raggiunto da uno o più malviventi armati di pistola, che hanno aperto il fuoco contro di lui. I proiettili hanno colpito il suo torace e l’addome, causando gravi lesioni agli organi interni. I testimoni hanno riferito di aver sentito diversi spari e di aver visto l’uomo cadere a terra in una pozza di sangue. Alcuni hanno chiamato i soccorsi, mentre altri hanno cercato di prestargli le prime cure.

I carabinieri della compagnia di Sarno sono intervenuti immediatamente sul posto e hanno avviato le indagini per identificare gli autori del crimine e determinarne i moventi. Al momento, non viene esclusa nessuna pista, ma gli inquirenti ritengono probabile un regolamento di conti legato al mondo della criminalità organizzata. La vittima era nota alle forze dell’ordine per alcuni precedenti penali legati a reati contro il patrimonio e la persona. San Valentino Torio è un comune che ha registrato diversi episodi di violenza e intimidazione legati alla presenza di clan camorristici.

Il sindaco del comune, Michele Strianese, ha espresso solidarietà alla vittima e condanna per l’ennesimo atto di violenza che ha scosso la comunità. Ha inoltre richiesto un maggior presidio del territorio e controlli più serrati da parte delle forze dell’ordine al fine di garantire sicurezza e legalità ai cittadini onesti.