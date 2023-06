La scorsa notte, un episodio di violenza ha sconvolto la tranquilla cittadina di Cercola, situata nella provincia di Napoli. Verso l’1.30, una serie di colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in via Matilde Serao, prendendo di mira una delle abitazioni di un palazzo. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti, ma l’incidente ha lasciato la comunità sconcertata e le forze dell’ordine si sono attivate immediatamente per avviare le indagini.

La tranquillità della notte interrotta dai suoni spaventosi dei colpi di arma da fuoco che hanno risuonato per le strade di Cercola. Secondo le prime ricostruzioni, diverse persone avrebbero preso di mira una casa e avrebbero aperto il fuoco contro le finestre. Gli abitanti dell’edificio sono stati fortunati a non rimanere coinvolti nell’attacco, ma lo shock e la paura si sono diffusi tra di loro e la comunità locale.

Una volta ricevuto l’allarme, i Carabinieri sono intervenuti prontamente in via Matilde Serao per garantire la sicurezza del quartiere. Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente i rilievi sul luogo del crimine, recuperando 12 bossoli e un proiettile. Queste prove saranno fondamentali per l’identificazione dei responsabili e per determinare le circostanze esatte dell’attacco.

Le autorità locali hanno avviato indagini approfondite per individuare i responsabili di questo atto di violenza. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Torre Annunziata sono al lavoro per raccogliere informazioni, analizzare le prove e ascoltare eventuali testimoni oculari. È cruciale per loro scoprire il movente dietro questo attacco e assicurare alla giustizia coloro che hanno messo a repentaglio la vita degli abitanti di Cercola.