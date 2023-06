Una sparatoria ha sconvolto Volla, nei pressi di Via Luigi Sturzo quando un uomo di 45 anni è rimasto ferito da colpi d’arma da fuoco alle gambe. L’incidente si è verificato intorno alle 21.30 di ieri sera, e i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti prontamente presso il pronto soccorso dell’ospedale. La vittima, residente nel comune di Volla, è trasportata d’urgenza all’ospedale Villa Betania per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente, nonostante la gravità delle ferite, il 45enne non è in pericolo di vita.

Al momento, non è ancora chiaro dove esattamente sia avvenuta la sparatoria. Una prima ricostruzione sommaria indica che l’incidente potrebbe essere avvenuto in via Don Luigi Sturzo, nel comune di Volla, ma questa informazione deve ancora essere confermata dalle indagini in corso.

Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate nel raccogliere prove e testimonianze al fine di chiarire la dinamica dell’episodio e identificare i responsabili. L’area circostante è oggetto di indagini approfondite per raccogliere eventuali prove materiali o testimonianze utili all’indagine in corso.