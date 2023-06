Nella serata di ieri la centrale operativa della compagnia di Aversa ha ricevuto una chiamata di emergenza al numero “112” segnalando un furto all’interno di un condominio situato in via Roma, a Teverola. Le forze dell’ordine sono immediatamente inviate sul posto, con l’arrivo iniziale della pattuglia della stazione di Frignano e successivamente delle stazioni di Cesa e della radiomobile di Aversa. All’arrivo, i Carabinieri hanno notato un uomo a terra, sofferente per il dolore, circondato da alcuni condomini. Questi ultimi hanno raccontato che il malvivente, dopo aver rubato una macchina per il caffè da un locale seminterrato del condominio e una “cassa subwoofer” da un’auto parcheggiata, stava cercando di fuggire scavalando il cancello di accesso al garage. Tuttavia, nel tentativo di scappare, è inciampato e, nella caduta, si è ferito gravemente.

I Carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini, scoprendo che l’uomo era giunto sul luogo del furto a bordo di una Fiat Tipo, segnalata come rubata presso la stazione dei Carabinieri di Giugliano in Campania il 14 giugno scorso. I complici del malvivente sono riusciti a fuggire, mentre lui si è trovato in difficoltà a causa della caduta.

Durante la perquisizione personale e del veicolo, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato degli arnesi da scasso, confermando ulteriormente le accuse a carico dell’arrestato. A causa dell’infortunio al femore riportato nella caduta, l’uomo è trasportato all’ospedale di Aversa dal personale del servizio di emergenza 118. Successivamente, è stato ricoverato in regime precautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio.