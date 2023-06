Il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, ha preso una decisione difficile ma necessaria: ha deciso di ritirare tutte le deleghe in capo ai vari gruppi che compongono la coalizione di governo cittadino. Questa azione mira a favorire la realizzazione dei punti programmatici proposti durante la campagna elettorale, al fine di ridare lustro e vigore al paese.

L’obiettivo principale di questa mossa è valutare la reale adesione dei gruppi della maggioranza al progetto per una Somma Vesuviana migliore. Il sindaco intende verificare la maturità politica e amministrativa di tutte le forze presenti in consiglio comunale, che siano capaci di contribuire a questa importante missione. Si auspica che le forze politiche coinvolte siano in grado di intervenire attraverso canali sovracomunali per ottenere una maggiore attribuzione di fondi e/o interventi strutturali.

Il sindaco Di Sarno sottolinea che la città di Somma Vesuviana non può più aspettare. È necessario agire tempestivamente per raggiungere gli obiettivi programmatici e per garantire il benessere e lo sviluppo della comunità locale.