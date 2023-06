Il sindaco Salvatore Di Sarno annuncia con entusiasmo che il Borgo del Casamale, con il suo prezioso patrimonio culturale, sarà finalmente designato come zona a traffico limitato. L’obiettivo principale è quello di trasformare il Borgo Storico in una meta turistica di rilevanza. A partire dal 26 giugno, saranno rilasciati i contrassegni di accesso per coloro che soddisfano i requisiti richiesti.

Secondo Mauro Polliere, assessore alla Mobilità del Comune di Somma Vesuviana, questa è un’occasione storica poiché sono i primi a istituire una ZTL a Somma Vesuviana. Si creeranno nuovi spazi di aggregazione per i giovani e si aspira a trasformare il Borgo in una meta turistica di richiamo.

Le modalità per ottenere i contrassegni di accesso alla ZTL “Borgo Casamale” sono disponibili al seguente link: [Inserire link del sito ufficiale del Comune]. Il ritiro fisico dei contrassegni avverrà presso il Comando di Polizia Municipale di Somma Vesuviana il martedì e il giovedì, dalle ore 15:00 alle ore 19:00.