Il giorno 5 giugno 2023, alle ore 10, nei giardini del Secondo Circolo Don Minzoni, diretto dal Dirigente Scolastico Alessandro Imperatrice, si terrà la manifestazione “sport@scuola”. L’evento è stato promosso dal Secondo Circolo in collaborazione con il Comune di Somma Vesuviana. Un momento di festa all’insegna dello sport e della condivisione a conclusione di tutte le attività di Educazione motoria svolte in questo anno scolastico con le classi quinte del Circolo e le classi terze e quarte che, invece, hanno partecipato al progetto “Scuola Attiva Kids”.

A partire da quest’anno, nelle scuole primarie, gli alunni di quinta hanno potuto praticare l’Educazione motoria con un docente specializzato. L’attività fisica in ambiente scolastico ha il duplice scopo di favorire lo sviluppo psicofisico dei bambini e di aiutarli nella socializzazione con gli altri. Grazie allo sport, i piccoli alunni possono acquisire fin dall’infanzia stili di vita atti ad agevolare il proprio benessere fisico e psichico, nonché lo sviluppo armonioso della persona.

Per questo motivo, quest’anno il Ministero dell’Istruzione ha introdotto l’Educazione motoria come disciplina scolastica a tutti gli effetti per gli allievi delle classi quinte degli istituti primari, con l’intento di estendere questa materia, a partire dall’anno prossimo, anche alle altre classi. Il Ministero e “Sport e salute S.p.A.” hanno promosso, per l’anno scolastico 2021/2022, il progetto nazionale “Scuola Attiva Kids”, evoluzione del precedente “Sport di Classe” realizzato negli scorsi anni, che prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e con il Comitato Italiano Paralimpico. Quest’anno riservato alle terze e alle quarte della scuola primaria, il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica nella scuola primaria per le sue valenze educativo/formative, per favorire l’inclusione e per la promozione di corretti e sani stili di vita.

Nel corso di quest’anno scolastico che volge al termine, gli alunni del Secondo Circolo Don Minzoni di Somma Vesuviana hanno svolto tante attività sportive all’interno della palestra del plesso di Rione Trieste e nel campetto di Don Minzoni. Durante l’evento del 5 giugno, si terrà in apertura un momento formativo con un convegno nei giardini della scuola Don Minzoni. Al tavolo dei relatori, l’assessore Regionale all’istruzione Lucia Fortini, il consigliere regionale Carmine Mocerino, il sindaco Salvatore Di Sarno, la Dottoressa Teresa Esposito, Medico chirurgo specialista scienze dell’Alimentazione e Genetica molecolare nonché Dirigente Medico Asl Napoli 3 Sud, Christian Parlati, judoka italiano, medaglia d’argento ai mondiali di Tashkent 2022, Claudio de Vivo, atleta paralimpico. Salvatore Iovine, del Busen Club Marino. Dopo l’incontro, si svolgerà la finale del torneo di pallavolo nel campetto.