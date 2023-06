Un appello commovente è stato diffuso da amici e parenti di Simone Recano, un giovane di ventisette anni scomparso a Casoria, nel napoletano. Simone è stato visto per l’ultima volta nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17 – 17:30, quando si è allontanato da via Castagna. Non aveva con sé documenti né telefono, ed era a piedi. Le caratteristiche fisiche di Simone includono un’altezza di circa 1,75 metri, corporatura normale, capelli castani (sciolti o raccolti con un codino) e occhi verdi. L’appello include anche una descrizione dettagliata dell’abbigliamento che indossava al momento della scomparsa, oltre a informazioni sui suoi tatuaggi.

Dopo aver lasciato via Castagna, Simone Recano si è allontanato e da allora le sue tracce si sono completamente perse. La famiglia, gli amici e le autorità sono profondamente preoccupati per la sua incolumità e stanno facendo tutto il possibile per ritrovarlo al più presto. È stato diffuso un numero di cellulare, il 3760739839, per le segnalazioni e si chiede a chiunque abbia informazioni di contattare quel numero. Tuttavia, viene richiesto di non occupare la linea telefonica se non per avvistamenti certi, poiché la famiglia è già in costante contatto con le autorità competenti.

In situazioni di scomparsa di una persona cara, la mobilitazione della comunità è di vitale importanza per ampliare la diffusione dell’appello e raccogliere informazioni utili. Amici, parenti e volontari si stanno unendo per distribuire volantini, condividere l’appello sui social media e coinvolgere il pubblico nella ricerca di Simone Recano. È fondamentale che ogni segnalazione sia presa sul serio e passata alle autorità competenti, al fine di massimizzare le possibilità di ritrovare il giovane sano e salvo.

La descrizione fisica di Simone, insieme ai dettagli dell’abbigliamento e dei suoi tatuaggi, sono elementi chiave per aiutare a identificarlo nel caso in cui sia stato visto da qualcuno. Ogni informazione, per quanto piccola possa sembrare, potrebbe rivelarsi fondamentale per il successo delle ricerche. Pertanto, si incoraggia chiunque abbia notizie o avvistamenti certi a contattare il numero fornito nell’appello.