In un evento sorprendente e inaspettato, una donna è giunta in pronto soccorso da Secondigliano dopo aver partorito in casa, ignara del fatto di essere incinta. La bambina, nata prematura con un peso di 1,8 kg, è attualmente ricoverata in Terapia Intensiva Neonatale, ma le sue condizioni sono considerate stabili. La madre è prontamente soccorsa dal personale del 118 e trasferita in reparto, dove sta riprendendosi.

Il Primario di Ginecologia del Cardarelli, il dottor Claudio Santangelo, ha espresso il suo commento sull’incidente insolito, sottolineando l’importante ruolo che il suo centro svolge come pronto soccorso ostetrico. Ha inoltre elogiato l’intervento tempestivo e impeccabile della postazione 118 Annunziata.

L’evento è avvenuto intorno alle 14:47, quando la postazione 118 è allertata riguardo a un “aborto in giovane donna ignara della gravidanza” nella via Bacone, a Scampia. Un equipaggio è arrivato in soli 16 minuti, alle 15:04, per trovare la donna seduta sul water e il neonato all’interno di esso. Il personale del 118 ha prontamente assistito il neonato, che fortunatamente stava respirando. Il medico del 118 ha provveduto a tagliare il cordone ombelicale dopo averlo chiuso. Nel frattempo, il servizio di trasporto emergenza neonatale (STEN) è stato attivato e, partendo dal Policlinico Federico II, è giunto sul luogo per prendere in carico il neonato.

La madre è trasportata all’ospedale Cardarelli con l’ambulanza “Annunziata”, dove è accolta direttamente nel reparto di ginecologia guidato dal dottor Claudio Santangelo. Il team di soccorso del 118, composto dal dottor di Iorio, l’infermiera Sansone e l’autista soccorritore Orabona, ha dimostrato grande professionalità nel gestire questa situazione delicata e improvvisa.

Eventi come questo mettono in luce l’importanza dei servizi di emergenza e la loro capacità di rispondere prontamente anche alle situazioni più insolite. Il tempestivo intervento della postazione 118 Annunziata ha sicuramente contribuito a salvaguardare la vita della neonata e a fornire assistenza alla madre in un momento di grande confusione e sorpresa.