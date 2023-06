Un nuovo video sta suscitando preoccupazione e indignazione sui social media, poiché mostra una bimba al volante di un motoscafo, mentre il padre la filma. Questo episodio riporta alla luce un problema che si è verificato l’estate scorsa, quando un bambino era coinvolto in una situazione simile nelle acque del golfo di Napoli. Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha preso posizione su questa pratica, definendola pericolosa e diseducativa, e ha sporto denuncia presso la Capitaneria di porto per chiedere un intervento immediato.

Il video in questione è pubblicato su Tiktok dal padre del bimbo e mostra il piccolo al comando del motoscafo, al largo dell’isola d’Ischia. Nel post, il padre scrive “Buona domenica modaioli, oggi guida il mio amore”. Il deputato Francesco Borrelli ha ricevuto segnalazioni riguardo a questo episodio e ha deciso di denunciarlo pubblicamente, definendo questa pratica una moda pericolosa e irresponsabile che rappresenta un affronto alla pubblica sicurezza.

Francesco Borrelli ha sporto denuncia presso la Capitaneria di porto, chiedendo di identificare i protagonisti del video e di intervenire. Il deputato sottolinea che se non si prendono misure decise e immediate, questo fenomeno pericoloso potrebbe diffondersi ulteriormente. Lui stesso definisce questa tendenza una sfida all’ordine pubblico e richiede un’inversione di marcia urgente per affrontare il problema.