Nel tardo pomeriggio di oggi a Fisciano, nel Salernitano, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino, nel corso di un servizio perlustrativo e di controllo alla circolazione stradale hanno sottoposto a verifica uno scuolabus di proprietà del comune di Fisciano che dai successivi accertamenti è risultato essere sprovvisto di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi, scaduta da alcuni mesi, nonché, dall’esame della carta di circolazione, privo anche della revisione periodica.

I militari hanno così eseguito il sequestro amministrativo del veicolo utilizzato per il trasporto degli alunni, comminando la sanzione pecuniaria per la violazione dell’articolo 193 comma 2 del Codice della Strada (circolazione con veicolo privo di assicurazione) e una ulteriore sanzione amministrativa con contestuale sospensione dalla circolazione stradale per la violazione di cui all’articolo 80 comma 14 del Codice della Strada (circolazione con veicolo senza revisione).