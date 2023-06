I Carabinieri stanno portando avanti un’operazione di ampio respiro denominata “Continuum Bellum” nelle zone prossime alle pendici dei Monti Lattari, promontori verdi che sovrastano la costiera sorrentina e l’agro nocerino-sarnese. Quest’area geografica offre terreno fertile per le coltivazioni più esigenti, tra cui la cannabis indica, e costituisce un rifugio per la criminalità organizzata, grazie alla sua conformazione geografica che rende difficile individuare e raggiungere i nascondigli di droga e armi.

I militari della compagnia di Castellammare di Stabia sono impegnati in un monitoraggio continuo lungo queste pendici, supportati dallo squadrone eliportato Cacciatori “Calabria” e da un drone a guida remota. Questo approccio terra-aria ha dato i suoi frutti: nella comunità montana di Castellammare, nota come “Madonna della Libera”, è stato scoperto un bunker che inizialmente sembrava un rudere abbandonato. In realtà, si è rivelato essere un vero e proprio nascondiglio progettato dalla criminalità organizzata locale per la coltivazione di cannabis. Il locale era fornito di elettricità tramite allaccio abusivo alla rete principale, e al suo interno erano presenti lampade, alimentatori, impianti di ventilazione e vasi con terriccio e materiale per la coltivazione.

I Carabinieri, che monitorano costantemente queste zone e le persone di interesse investigativo, hanno rinvenuto anche una piantagione illegale di 207 piante di cannabis indica in un’area demaniale. Le piante sono sequestrate e distrutte sul posto. Inoltre, in un’operazione separata, effettuato un arresto di un 33enne di Gragnano, già noto alle forze dell’ordine e ritenuto collegato al clan Afeltra-Di Martino. Durante la perquisizione della sua abitazione, sono trovati e sequestrati una pistola lanciarazzi calibro 22 completa di caricatore per capsule di innesco, oltre 31 grammi di marijuana, un bilancino e materiale per il confezionamento dello stupefacente. L’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici, mentre l’arrestato è in attesa di giudizio per detenzione illegale di armi e droga a fini di spaccio.