Dopo quattro giorni di angoscia e apprensione, Giuseppe, l’uomo scomparso da mercoledì a Pollena Trocchia, è finalmente ritrovato. L’operazione di ricerca è condotta congiuntamente dai carabinieri di San Giuseppe Vesuviano, città natale di Giuseppe, e quelli di Brusciano, dove l’uomo è infine rintracciato. Secondo quanto appreso, Giuseppe era segnalato a Brusciano e grazie agli sforzi congiunti delle forze dell’ordine si è reso possibile individuarlo. Fortunatamente, l’uomo si trova in buone condizioni fisiche nonostante l’esperienza difficile e a breve sarà riaffidato ai suoi familiari, che lo stavano cercando con preoccupazione da diversi giorni.

La scomparsa di Giuseppe è avvenuta quando l’uomo si era allontanato da casa per acquistare delle sigarette, come riportato nella denuncia presentata dai familiari. Tuttavia, non era più rientrato a casa, generando grande preoccupazione tra i suoi cari. La compagna di Giuseppe aveva provato a contattare la suocera, ma senza successo, poiché anche lei non aveva notizie dell’uomo.

La situazione si era ulteriormente complicata dal fatto che Giuseppe non possiede un cellulare, rendendo più ardue le operazioni di ricerca. L’appello lanciato dalle autorità e dai familiari affinché chiunque lo riconoscesse si mettesse in contatto con le forze dell’ordine ha svolto un ruolo fondamentale nel rintracciarlo.

La notizia del ritrovamento di Giuseppe ha generato un senso di sollievo tra parenti, amici e la comunità locale, che si era mobilitata nella speranza di ritrovarlo il prima possibile.