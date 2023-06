Un grave incidente stradale si è verificato sulla statale 90, confermando ancora una volta la pericolosità di questa arteria. Un giovane conducente e un anziano sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale dopo uno schianto frontale avvenuto nel comune di Flumeri, contrada Tre Torri. I vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda sono intervenuti sul luogo dell’incidente per garantire la sicurezza e mettere in sicurezza i veicoli coinvolti. I carabinieri della stazione di Ariano Irpino sono giunti sul posto per effettuare i rilievi necessari e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Nello schianto, avvenuto sulla statale 90, sono rimasti feriti due conducenti, un uomo di 63 anni e una ragazza di 24 anni. A causa della gravità delle loro condizioni, i sanitari del servizio di emergenza 118 hanno deciso di trasferirli all’ospedale Frangipane di Ariano Irpino per ricevere le cure necessarie. L’incidente ha evidenziato ancora una volta il pericolo che si cela dietro la guida su questa arteria stradale.

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta prontamente sul luogo dell’incidente per garantire la sicurezza e mettere in sicurezza i veicoli coinvolti. I carabinieri della stazione di Ariano Irpino hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

L’incidente avvenuto sulla statale 90 ha confermato ancora una volta la pericolosità di questa arteria. La strada, probabilmente caratterizzata da curve pericolose o altri elementi che favoriscono gli incidenti, richiede un’attenzione particolare e l’implementazione di misure di sicurezza adeguate per prevenire ulteriori incidenti.