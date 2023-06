Nella serata di ieri, si è verificato un incidente nella galleria di Privati, a Castellammare di Stabia, che ha coinvolto diverse automobili e motociclette. Purtroppo, il bilancio dell’incidente è di due persone ferite, le quali si trovano in condizioni preoccupanti. Le ambulanze e gli operatori del servizio di emergenza 118 sono intervenuti sul posto per fornire le cure necessarie. Entrambi i feriti sono trasportati in ospedale per ricevere le cure mediche adeguate. A causa dell’incidente, il traffico nella galleria è andato in tilt, provocando una paralisi della circolazione tra Castellammare e Sorrento. La situazione ha causato notevoli disagi e rallentamenti per gli automobilisti e i motociclisti che si trovavano in transito nella zona.

Le autorità competenti sono al lavoro per stabilire le cause dell’incidente e per garantire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, si consiglia agli automobilisti di evitare la zona interessata e di seguire le indicazioni delle autorità per il percorso alternativo.