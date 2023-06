Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 14:00, si è verificato un allarmante episodio di sparatoria nelle immediate vicinanze dell’istituto comprensivo Ponte-Siciliano, situato nel comune di Pomigliano d’Arco. Due persone a bordo di una motocicletta hanno aperto il fuoco, ferendo un uomo di 37 anni al ginocchio destro. Al momento, rimangono ancora incerte le motivazioni dietro questo atto di violenza e se la vittima fosse il bersaglio intenzionale o semplicemente una vittima casuale.

La vittima è stata identificata come un tatuatore locale, che è stato colpito dai proiettili nelle immediate vicinanze del suo laboratorio. È stato subito soccorso e trasportato in ospedale, dove è attualmente ricoverato per le cure necessarie. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano essere gravi e si prevede un rapido recupero.

Dopo l’incidente, sono stati chiamati sul posto i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili dell’attacco armato e determinare le circostanze che hanno portato a questo evento sconcertante. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le prove sul luogo del crimine al fine di ricostruire l’accaduto e individuare i colpevoli.

Al momento, non è chiaro se il tatuatore fosse il bersaglio specifico dei tiratori o se sia stato colpito accidentalmente durante l’episodio di sparatoria. Gli investigatori stanno esaminando tutte le possibili piste e non escludono alcuna ipotesi al riguardo.

L’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e la comunità scolastica locale, che si trovava a pochi passi dal luogo della sparatoria. Le autorità stanno lavorando per garantire la sicurezza dei cittadini e delle istituzioni, incrementando la presenza delle forze dell’ordine nella zona e intensificando i controlli per prevenire futuri atti di violenza.