Una terribile tragedia ha scosso la tranquillità della contrada Bagni a Scafati, quando un ciclista è stato coinvolto in un incidente mortale con una betoniera. L’impatto fatale si è verificato intorno alle nove di mattina in via Dante Alighieri, a breve distanza dal Santuario Maria Santissima Incoronata dei Bagni. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora da chiarire, ma sembra che entrambi i veicoli, la betoniera e la bicicletta, stessero percorrendo la strada in direzione del Comune. È proprio in quel momento che si è verificato lo scontro, lasciando il ciclista intrappolato sotto le pesanti ruote del mezzo pesante. I testimoni oculari hanno immediatamente cercato di estrarre l’uomo incastrato.

Sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente gli agenti della Polizia Locale e i militari dei Carabinieri. Insieme, hanno lavorato per svuotare la betoniera al fine di alleggerirla e consentire lo spostamento dell’investito. Purtroppo, nonostante gli sforzi congiunti, l’elisoccorso è arrivato troppo tardi, trovando il ciclista privo di vita. La vittima si chiamava Massino Fabiano.

Attualmente, le autorità competenti stanno indagando per stabilire le dinamiche e le eventuali responsabilità dell’incidente. Gli agenti locali sono anche impegnati nella gestione dei notevoli disagi alla viabilità causati da questa tragedia, che ha colpito una delle principali arterie del comune di Scafati.